Bayern-Star Pavlovic verrät, was Kompany auszeichnet

2024 war das Jahr des Aleksandar Pavlovic. In Windeseile hat sich der Mittelfeldspieler beim FC Bayern als Stammkraft etabliert. Nachdem der 20-Jährige bereits unter Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel regelmäßig in der Startelf zu finden war, machte er unter Vincent Kompany den nächsten Schritt.

Pavlovic voll des Lobes für Kompany

Nachdem die Bayern in diesem Jahr ohne Titel geblieben waren, soll es 2025 wieder anders laufen. Im Blick hat Pavlovic dabei vor allem die Champions League, in der am 31. Mai das große Finale im eigenen Stadion in München ansteht.