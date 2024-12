Bei diesem Thema wird Schlotterbeck sehr emotional

Aufgrund der Rotsperre von Emre Can und der kurzfristigen Verletzung von Julian Brandt durfte Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund zum ersten Mal in seiner Karriere als Kapitän auf das Feld führen. Als wäre dieser Moment nicht schon speziell genug, passierte Schlotterbecks Meilenstein auch noch ausgerechnet im Topspiel gegen den FC Bayern München ( 1:1 ).

Dementsprechend aufgeregt war der Innenverteidiger vor dem Anpfiff, wie er nach dem Spiel am Sky -Mikrofon zugab: „Ich war extrem nervös vor dem Spiel, ich habe den BVB mit 24 Jahren angeführt, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin jetzt in meinem dritten Jahr hier, das ist schon unglaublich. Hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt, als ich hier hergekommen bin, hätte ich die Person wohl für verrückt erklärt.“

Schlotterbeck dankt Nuri Sahin

Der deutsche Nationalspieler, der eine gute Leistung brachte ( SPORT1-Note: 1,5 ), zeigte sich sichtlich emotional aufgrund der neuen ungewohnten Rolle: „Es war ein unglaubliches Gefühl. Ich finde, das ist eine Auszeichnung für die Leistung in den letzten zweieinhalb Jahren beim BVB und da muss ich dem Trainer danken, dass er mir so viel Vertrauen gibt.“

Zu gerne hätte Schlotterbeck die insgesamt sehr gute Leistung des BVB mit einem Sieg gegen die Bayern veredelt, doch die Borussia musste sich am Ende mit einem Remis begnügen: „Unter dem Strich war es wahrscheinlich schon ein leistungsgerechtes Unentschieden, weil die Bayern gut gedrückt haben in der zweiten Halbzeit. Aber natürlich, wenn du so lange 1:0 führst, willst du das Spiel gewinnen. Die Mannschaft ist stabil, wir haben ein super Spiel gemacht, wir haben alles rausgehauen. Deswegen kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, so der 24-Jährige.