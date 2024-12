Bundesliga: Davies-Ärger kommt zur Unzeit

Seine Alkoholfahrt zwei Tage vor dem Topspiel bringt Alphonso Davies erneut negativ in die Schlagzeilen. Den FC Bayern bringt er damit in Verlegenheit.

Es ist wie so oft im Leben: Durch Alkohol werden viele Situationen komplizierter. So geht es dem FC Bayern aktuell mit Alphonso Davies. Der Kanadier wurde in der Nacht auf Freitag mit Alkohol am Steuer erwischt. Um 2.15 Uhr stoppte ihn die Münchner Polizei und stellte einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille fest. Kostenpunkt üblicherweise: Rund 500 Euro Geldstrafe und ein Monat Fahrverbot.