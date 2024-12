Bundesliga heute: Augsburg - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Augsburg steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn Bayer 04 Leverkusen in der WWK-Arena zu Gast ist. Historisch gesehen hat Augsburg gegen die Werkself in der Bundesliga einen schweren Stand: In 26 Begegnungen konnte der FCA nur zweimal gewinnen, beide Erfolge stammen aus der Saison 2022/23. Die Statistik zeigt, dass Augsburg im Schnitt nur 0,50 Punkte pro Spiel gegen Leverkusen holt, so wenige wie gegen kein anderes Team. In der vergangenen Saison musste sich Augsburg in beiden Duellen knapp geschlagen geben, was die Herausforderung für das heutige Spiel unterstreicht.

Augsburg - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker





Ein besonderes Augenmerk wird auf die Standardsituationen gelegt, denn sowohl Augsburg als auch Leverkusen haben in dieser Saison bereits fünf Tore nach Eckbällen erzielt. Jonathan Tah und Keven Schlotterbeck gelten als besonders kopfballstark und könnten auch heute wieder den Unterschied machen. Diese Stärke bei Standards könnte entscheidend sein, da Augsburg in den letzten Spielen defensiv stabiler auftrat und in den letzten beiden Heimspielen ohne Gegentor blieb.





Starke Heimform gegen auswärtsstarke Werkself

Frühe Tore als Schlüssel zum Erfolg

Augsburg kann auf eine beeindruckende Heimform bauen, denn mit 14 Punkten aus den bisherigen Heimspielen gehört der FCA zu den heimstärksten Teams der Liga. In den letzten vier Heimspielen holte Augsburg zehn Punkte und blieb zuletzt zweimal ohne Gegentor. Auf der anderen Seite reist Leverkusen mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz an: Seit 23 Bundesliga-Auswärtsspielen ist die Werkself unbesiegt, was einen laufenden Vereinsrekord darstellt. Diese Serie wird Augsburg heute zu brechen versuchen.Ein weiterer Aspekt, der das Spiel prägen könnte, sind die frühen Tore. Leverkusen hat in dieser Saison bereits sechsmal in der Anfangsviertelstunde getroffen, während Augsburg in dieser Phase noch kein Tor erzielen konnte und bereits sieben Gegentore kassierte. Diese Schwäche in der Anfangsphase könnte Augsburg teuer zu stehen kommen, wenn Leverkusen erneut früh zuschlägt. Zudem hat Leverkusens Florian Wirtz in den letzten vier Spielen konstant Scorerpunkte gesammelt und wird auch heute eine zentrale Rolle im Offensivspiel der Werkself einnehmen.