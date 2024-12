Dieses Problem lässt den BVB einfach nicht los

„Ich habe gerade in der Kabine mein Trainerteam gefragt, ob ich in der Halbzeit irgendwas Falsches gesagt habe“, gab Nuri Sahin nach Spielende bei DAZN zu. Die Frage war berechtigt: Nach einer überragenden ersten Hälfte, in der der BVB 62 Prozent Ballbesitz hatte und drei Tore innerhalb von fünf Minuten schoss, gab es nach Wiederanpfiff einen Bruch im Spiel. Warum? Niemand weiß es.

Der BVB macht es sich selbst schwer

Rang 6 ist „der Platz, den wir verdient haben“

Sahin und Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, erlebten eine turbulente erste (noch nicht komplett abgeschlossene) Hinrunde in neuer Funktion: Im DFB-Pokal scheiterten sie in der zweiten Runde am VfL Wolfsburg, in der Champions League überwintern sie auf einem beachtlichen 9. Platz, in der Bundesliga endete ein durchwachsenes Halbjahr auf Rang 6.