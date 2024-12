FC Bayern: Wann kommt die „Sané-Explosion“?

Wenn es um anstehende Vertragsverlängerungen geht, dreht sich beim FC Bayern vieles um Joshua Kimmich und Jamal Musiala. Aber was ist eigentlich mit Leroy Sané, dessen Arbeitspapier im kommenden Sommer ausläuft?

Als Manuel Neuer am Dienstagabend im Pokal gegen Leverkusen vom Platz flog , stellte sich Bayern-Trainer Vincent Kompany umgehend die Frage: Welcher Feldspieler soll nun für den bereitstehenden Daniel Peretz ausgewechselt werden? Der Belgier entschied sich rasch für Leroy Sané. Der Arbeitstag des Flügelspielers war damit nach nicht einmal 20 Minuten beendet. Das gab Spielraum für Interpretationen.

„Es war klar, dass jemand aus dem kreativen Trio aus Olise, Coman und Sané ausgewechselt wird. Ich glaube, dass sich Sané jetzt nicht gedemütigt fühlen muss“, sage SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Sané muss liefern

Derweil muss Sané kämpfen. Um einen Platz in der Startelf und um einen neuen Vertrag. Der aktuelle läuft bereits im Sommer 2025 aus. Zwar laufen laut Sportvorstand Max Eberl „gute Gespräche“, einen Durchbruch gibt es für beide Seiten aber noch nicht zu vermelden.

Sané begegnet der etwas verzwickten Lage auf clevere Weise. Er muss Punkte sammeln – auf und neben dem Platz. Der 29-Jährige weiß, dass man beim Rekordmeister an den Spielergehältern sparen will und vermutlich auch muss.

„Er hat in einem Interview schon gesagt, dass ihm Geld nicht so wichtig ist. Kommunikativ hat er da den richtigen Weg eingeschlagen“, findet Kumberger. Der Chefreporter benennt, welchen Vorwurf man dem Nationalspieler immer wieder macht.

„Diese Inkonstanz, die ihm immer nachgesagt wird, will er widerlegen. Er will konstant sein, aber dafür muss er natürlich spielen. Deswegen ist diese Auswechslung gegen Leverkusen für ihn besonders bitter“, so der Insider.