Kahn: Diese Frage stellt man sich bei Sané

Der frühere Bayern -Boss Oliver Kahn hat sich kritisch über Nationalspieler Leroy Sané geäußert und ist skeptisch, was eine Vertragsverlängerung angeht.

Was sich Kahn bei Sané fragt

„Man versucht immer, sich in den Spieler hineinzuversetzen und stellt sich die Frage: Warum schafft er es nicht über eine ganze Saison, stabil zu sein?“

Sané will beim FC Bayern bleiben

„Voraussetzung ist immer Leistung - das erwartet man von ihm, Spiel für Spiel. Und in der Champions League“, meinte Kahn und ergänzte: „Er hat die Qualität, ein Topspieler in Europa zu sein, er muss es nur zeigen.“

Kahn kritisierte im Fall von Joshua Kimmich auch die Bayern-Verantwortlichen: „Wenn du einen Spieler in sein letztes Jahr reinlaufen lässt, hat er alle Karten selbst in der Hand und alle Möglichkeiten, dich als Verein am Nasenring durch die Manege zu führen.“