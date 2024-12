Kleindienst mit gewagter These zu Bayern-Star Kane

Durch die starke Hinrunde in der Bundesliga hat der 29-Jährige auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft und wagt nun sogar den Vergleich mit Bayern-Torjäger Harry Kane.

Auf die Frage, welchen Stürmertypen (Kane, Guirassy, Füllkrug, Mbappé, oder Vinicíus; Anm. d. Red. ) er aktuell am meisten bewundere, antwortete Kleindienst in einem Interview mit der SportBild : „Keiner von ihnen ist ein Vorbild, auch von Bewunderung möchte ich nicht sprechen.“

Kane? „Dinge, die ich womöglich besser kann als er“

Kleindienst: Was ich von Kane lernen kann

In der Nationalmannschaft, wenn Kleindienst Top-Spieler wie Jamal Musiala, Florian Wirtz oder Kai Havertz um sich herum habe, „besetze ich auch andere Räume als in Gladbach, wo ich mich aber auch absolut nicht beschweren kann“, fügte er hinzu: „Ich bin ganz froh, dass ich so bin, wie ich bin. Ein richtiges Vorbild war für mich früher nur Thierry Henry aufgrund seines Komplettpakets.“ Doch an einer anderen Stelle kann er sich an Kane ein gutes Beispiel nehmen.