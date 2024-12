Bundesliga: Unglaubliches Torwart-Eigentor leitet SGE-Pleite ein

Besonders im Mittelpunkt der Begegnung stand Frankfurts Torhüter Kaua Santos, der eine unglückliche Rückkehr ins Tor der Hessen hinlegte. In der 15. Spielminute spielte der 21-Jährige einen Pass auf Ellyes Skhiri, der ihn unter Bedrängnis in hohem Bogen Richtung eigenes Tor zurückschoss.

Der brasilianische Keeper schätzte die Flugbahn falsch ein, lenkte den Ball mit dem Unterarm zunächst an die Latte, von dort sprang er zurück an den Unterarm des 21-Jährigen und von dort ins Tor zur 1:0-Führung für Mainz. Es erinnerte an das legendäre Eigentor von Tomislav Piplica, der 2002 eine Bogenlampe mit den Hinterkopf ins eigene Gehäuse bugsiert hatte.

Großer Santos-Fehler auch beim dritten Gegentor

Nur fünf Minuten nach Santos‘ irrem Fehler sah Nadiem Amiri auf Mainzer Seite die Rote Karte, nachdem er im Mittelfeld überhart und mit offener Sohle in einen Zweikampf mit Ellyes Skhiri ging. Doch die Mainzer erhöhten nur wenige Minuten nach dem Platzverweis auf 2:0, Robin Koch fälschte einen Schuss von Paul Nebel unhaltbar für Kaua Santos ins eigene Tor ab (27.). In Überzahl und mit viel Ballbesitz rannte die Eintracht in der Folge an, verpasste aber den Anschlusstreffer.