Schweinsteiger mit forschem Bayern-Tipp

Man muss kein wirklicher Prophet sein, um mit einiger Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass der FC Liverpool in der Premier League die Meisterschaft holen dürfte. Zu dominant tritt das Team von Trainer Arne Slot auf - so auch zuletzt beim 5:0 (3:0)-Sieg über West Ham United, durch den die Reds mit einem Vorsprung von nunmehr acht Punkten an der Tabellenspitze liegen. Für Bastian Schweinsteiger ist daher auch klar: Liverpool ist der Titel nicht zu nehmen, wie der deutsche Weltmeister von 2014 auf X in seinen persönlichen „Predictions“ für 2025 meint.