Weihnachtsstimmung gerettet: BVB triumphiert in Wolfsburg

Borussia Dortmund und Trainer Nuri Sahin haben sich selbst das größte Weihnachtsgeschenk gemacht und den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Beim VfL Wolfsburg triumphierte ein in Halbzeit eins überragender BVB trotz 30-minütiger Unterzahl letztlich verdient mit 3:1 (3:0). Nachdem Neu-Coach Sahin in einem schwierigen Bundesliga-Halbjahr zeitweise unter Druck gestanden hatte, beenden die Dortmunder ein bewegtes Jahr 2024 doch noch versöhnlich auf einem Europapokalplatz.

Nach zuletzt vier Pflichtspielen in Serie ohne Sieg, in der Liga spielte die Dortmunder dreimal in Folge 1:1, sprangen Sahin und Co. auf Tabellenrang sechs. Bei 25 Punkten nach 15 Spielen fehlen nur zwei Zähler zu den Champions-League-Plätzen. Gleichzeitig feierte der BVB den ersten Auswärtssieg seit April.