Wir sollten Musiala nicht mit Messi oder Ronaldo vergleichen - Effenberg-Kolumne

Stefan Effenberg bewertet die aktuelle Situation von Jamal Musiala beim FC Bayern und spricht über eine mögliche Verlängerung. Zudem hat er in Sachen Neuer eine klare Meinung.

Stefan Effenberg bewertet die aktuelle Situation von Jamal Musiala beim FC Bayern und spricht über eine mögliche Verlängerung. Zudem hat er in Sachen Neuer eine klare Meinung.

der FC Bayern hat nach dem 1:1 gegen den BVB und dem Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen in dieser Woche wieder zurück in die Spur gefunden. Beim 4:2-Sieg gegen Heidenheim war die Defensive allerdings nicht in allen Situationen sattelfest.