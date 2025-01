Alonso: Boniface gegen Hoffenheim "normalerweise" im Kader

Am Donnerstag soll der Angreifer, der doch nicht nach Saudi-Arabien wechselt, schon wieder am Mannschaftstraining der Leverkusener teilnehmen.

Torjäger Victor Boniface kehrt nach den geplatzten Verhandlungen über einen Wechsel nach Saudi-Arabien wohl am Wochenende in den Kader von Bayer Leverkusen zurück. „Normalerweise“ werde der Nigerianer im Bundesliga-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim dabei sein, sagte Trainer Xabi Alonso.