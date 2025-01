Baumgart-Heimdebüt missglückt: Augsburg verschärft Union-Krise

Union Berlin holt auch im elften Pflichtspiel in Serie keinen Dreier. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt.

Union Berlin schlittert in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Mit der 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Tabellennachbar FC Augsburg blieb das Team von Trainer Steffen Baumgart bei dessen Heimdebüt auch im elften Pflichtspiel in Serie ohne Dreier, der Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt.