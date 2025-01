Bayern-Backup Dier: Plötzlich gefragt

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger 09.01.2025 • 21:27 Uhr Geholt als Backup, rutschte Eric Dier unter Thomas Tuchel sogar in die Stammformation. Unter Vincent Kompany sitzt der Innenverteidiger vornehmlich auf der Bank. Doch nun ist der 30-Jährige plötzlich gefragt.

Plötzlich war Eric Dier umringt von einer Jubeltraube. Es war zwar nur ein Testspiel, doch die Spieler des FC Bayern feierten das Führungstor des Innenverteidigers beim 6:0-Sieg gegen Red Bull Salzburg ausgelassen. Und Dier genoss den Moment, nahm lachend die Glückwünsche von Thomas Müller, Harry Kane und Co. entgegen.

Per Kopf hatte Dier eine Ecke von Joshua Kimmich freistehend zur frühen Führung verwertet. Das persönliche Erfolgserlebnis dürfte Dier guttun, schließlich musste der Innenverteidiger in der bisherigen Saison vornehmlich mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen.

Beim Restart der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) dürften Diers Dienste aufgrund der Gelbsperre von Dayot Upamecano wieder gefragt sein.

Dier genießt großes Vertrauen bei Bayern

In Salzburg stand der 30-Jährige in der Startelf, sammelte 63 Minuten unter Wettkampfbedingungen. Insgesamt zeigte Dier eine solide Leistung, auch wenn er gegen offensiv harmlose Salzburger defensiv kaum gefordert war. Den einen oder anderen Wackler aufgrund fehlender Wettkampfpraxis offenbarte er dennoch (SPORT1-Note: 3).

Doch das Vertrauen in den Backup ist bei den Bayern groß. Im vergangenen Winter war der 49-malige englische Nationalspieler genau dafür geholt worden; zudem war das finanzielle Risiko des Deals überschaubar.

In der Rückrunde bewährte sich Dier dann als routinierter Arbeiter. Der damalige Trainer Thomas Tuchel schenkte ihm nach Fehlern von Minjae Kim und Dayot Upamecano verstärkt das Vertrauen. Dier war plötzlich gesetzt.

Eberl lobt Dier

Anfang März verlängerte sich sein ursprünglich nur bis Saisonende laufender Vertrag bereits nach sieben Pflichtspieleinsätzen per Klausel um ein Jahr. „Er ist in unserer Abwehr mit seiner ganzen Persönlichkeit eine wertvolle Unterstützung“, sagte Sportvorstand Max Eberl damals.

Am Ende standen 15 Einsätze in der Bundesliga und fünf in der Champions League, im Halbfinale gegen Real Madrid spielte Dier in Hin- und Rückspiel jeweils über 90 Minuten.

Unter Tuchels Nachfolger Vincent Kompany ist Dier allerdings wieder ins zweite Glied gerückt. Auf nur neun Pflichtspieleinsätze kommt der Abwehrspieler bisher, nur zweimal stand er in der Startelf – so auch bei der einzigen Bundesliganiederlage in Mainz im Dezember.

Das Anforderungsprofil für die Defensivspieler hat sich durch Kompanys intensiven Spielstil geändert. Für das riskante hohe Verteidigen ist Schnelligkeit unerlässlich. Gerade hier hat Routinier Dier im Vergleich zu seinen Konkurrenten Kim und Upamecano offensichtliche Defizite.

Kompany setzt auf bewährtes Duo

Zwar war Dier durch die Verletzungen von Hiroki Ito und Josip Stanisic, die beide aktuell an ihrem Comeback arbeiten, in der bisherigen Hinrunde lange Zeit die erste und einzige Alternative für das defensive Zentrum. Doch Kompany setzte in diesem Mannschaftsteil auf sein eingespieltes Duo Kim/Upamecano und rotierte kaum.

Dier hat seine Rolle klaglos bislang akzeptiert. Ohnehin genießt er ein hohes Ansehen innerhalb des Teams, ist zudem ein guter Kumpel von Torjäger Harry Kane, neun Jahre spielten beide gemeinsam für Tottenham Hotspur. Dier ist daher auch bei Bayern ein wichtiger Faktor für die Laune des Goalgetter.

Obendrein verdeutlichte Kimmichs Loblied Diers Standing. „Wenn du ihn heute Nacht anrufst, dass er um 6.00 Uhr zum Training kommen soll, dann ist er da und gibt 100 Prozent“, sagte der Mittelfeldstar im November.

Kimmich adelte Dier als einen „der besten Mitspieler, den ich je hatte. So ein Mindset bringt dann auch uns als Truppe voran, auch wenn er jetzt nicht so viele Minuten gesammelt hat.“

