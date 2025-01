Transfer-News: Spektakulärer Bayern-Tausch?

Kommt es zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern zu einem spektakulären Tausch-Deal? Nach übereinstimmenden Berichten könnte Mathys Tel nach London wechseln - und ein bekanntes Gesicht in die Bundesliga zurückkehren.

Verlässt Mathys Tel nun doch den FC Bayern ? Wie Transferexperte Fabrizio Romano und die Bild übereinstimmend berichten, ist der FC Chelsea an einer Verpflichtung des Franzosen interessiert und soll sogar schon Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben.

Im Gegenzug bringt die Bild den ehemaligen Leipzig-Star Christopher Nkunku bei den Bayern ins Spiel. Der Franzose soll demnach in einer Art Tauschgeschäft für Tel nach München wechseln. Auch Romano und Sky bestätigen erste Gespräche über einen Tausch-Deal, Nkunku soll sich einen Transfer zu Bayern wünschen.

Der 27-Jährige war erst im Sommer 2023 für rund 60 Millionen Euro aus Sachsen nach London gewechselt und steht dort noch bis 2029 unter Vertrag. Bei den Blues kommt der 27-Jährige meist nur zu Kurzeinsätzen in der Premier League.

Ein Problem für die Bayern könnte Nkunkus hohes Gehalt werden, das in England bei rund 15 Mio. Pfund (umgerechnet 17,8 Millionen Euro; Anm. d. Red.) liegen soll.

Eberl untermauerte Wichtigkeit von Tel

Ein möglicher Abgang von Mathys Tel käme durchaus überraschend. Noch am Freitag hatte FCB-Sportvorstand Max Eberl die Wichtigkeit des Franzosen für den FC Bayern bekräftigt.

„Mathys ist bei uns voll eingeplant, von Beginn an und auch jetzt im Winter. Wir haben ein Gespräch geführt, ein sehr offenes, mit Vinnie (Trainer Vincent Kompany; Anm. d. Red. ), mit seinem Agenten“, sagte Eberl auf der Bayern-Pressekonferenz.

Das Ergebnis: „Wir sind extrem ehrgeizig, Mathys auch. Und er hat sich für uns committet. Er will sich hier durchbeißen und dann liegt es an ihm, diese Einsatzzeiten zu bekommen.“ In der Hinrunde seien Tels Leistungen hingegen noch nicht auf dem Niveau gewesen, „dass er mehr Spielzeit verdient hätte“.