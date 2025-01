Bundesliga: BVB-Legende kritisiert Bayern-Youngster!

Roman Weidenfeller hat den Transfer von Jonas Urbig zum FC Bayern kritisiert. Der ehemalige Torhüter von Borussia Dortmund sieht in dem Wechsel des bisherigen Köln-Keepers einen Fehler.

Der 21-jährige Urbig hatte sich dem deutschen Rekordmeister vor wenigen Tagen angeschlossen. In München gehört er hinter Stammtorwart Manuel Neuer nun zusammen mit Sven Ulreich und Daniel Peretz zu den Backups. Mit Alexander Nübel (an den VfB Stuttgart verliehen) haben die Bayern einen weiteren Schlussmann in der Hinterhand.