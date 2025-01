Bundesliga heute: Leverkusen - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.01.2025 • 15:30 Uhr Der Bayer 04 Leverkusen empfängt heute die Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer beeindruckenden Serie von zehn Pflichtspielsiegen in Folge in das heutige Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Diese Siegesserie ist die zweitlängste in der Vereinsgeschichte seit dem Bundesliga-Aufstieg 1979. Die Werkself zeigte sich in dieser Saison besonders effizient und sammelte in der Hinrunde 38 Punkte, was die drittbeste Bilanz der Vereinsgeschichte darstellt. Besonders auffällig ist die Offensivstärke der Leverkusener, die mit 41 Toren in 17 Spielen nur zweimal in der Vereinsgeschichte übertroffen wurde. Unter der Leitung von Trainer Xabi Alonso hat sich die Siegquote der Mannschaft deutlich verbessert, was die Favoritenrolle im heutigen Spiel unterstreicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Leverkusen - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Borussia Mönchengladbach hat seit zehn Bundesliga-Spielen nicht mehr gegen Bayer 04 Leverkusen gewonnen, was die längste sieglose Serie der Fohlen gegen einen aktuellen Bundesligisten darstellt. Allerdings konnten die Gladbacher in den letzten beiden Gastspielen in der BayArena jeweils einen Punkt mitnehmen (2:2 und 0:0). Besonders brisant ist die Rückkehr von Trainer Gerardo Seoane, der vor seiner Zeit bei Gladbach die Leverkusener trainierte. Unter seiner Führung holte Leverkusen durchschnittlich 1,64 Punkte pro Spiel, während sein Nachfolger Xabi Alonso mit 2,25 Punkten pro Spiel deutlich erfolgreicher war.

Defensive Schwächen bei Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen haben in der laufenden Saison die meisten Torschüsse in der Bundesliga zugelassen, was sich zuletzt in einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg widerspiegelte. Diese Defensive Schwäche könnte gegen die offensivstarken Leverkusener zum Problem werden. Dennoch hat Gladbach in dieser Saison noch keinen Punkt nach einer Führung abgegeben, was für ihre mentale Stärke spricht. Besonders gefährlich für Leverkusen könnte Tim Kleindienst werden, der in seinen letzten beiden Spielen gegen die Werkself jeweils ein Tor erzielte.

Besondere Duelle und taktische Finessen

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Leverkusens Alex Grimaldo, der seit Beginn der Vorsaison drei direkte Freistoßtore erzielte und damit in den fünf großen europäischen Ligen führend ist. Interessanterweise hat Borussia Mönchengladbach in den letzten 80 Bundesliga-Spielen kein direktes Freistoßgegentor kassiert. Diese Statistik könnte heute auf die Probe gestellt werden. Zudem ist es bemerkenswert, dass Leverkusen in dieser Saison die zweitwenigsten Torschüsse nach Bayern München zugelassen hat, während Gladbachs Defensive trotz vieler zugelassener Chancen ihren Expected-Goals-Against-Wert deutlich unterbot. Diese taktischen Finessen könnten das heutige Spiel maßgeblich beeinflussen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.