Bundesliga heute: Leverkusen - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen den 1. FSV Mainz 05 in das heutige Duell in der BayArena. Seit Anfang 2018 konnte die Werkself zehn der 13 Bundesliga-Duelle gegen die Rheinhessen für sich entscheiden.

Kein anderer Verein hat in diesem Zeitraum mehr Siege gegen Mainz eingefahren, während die Mainzer gegen keinen anderen Gegner häufiger verloren haben. Diese Statistik spricht klar für die Gastgeber, die ihre Erfolgsserie gegen Mainz fortsetzen möchten.

Leverkusen - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

Kann Burkardt auch gegen Leverkusen glänzen?

Besonders auswärts zeigt sich Mainz in dieser Saison treffsicher: In sechs der sieben Auswärtsspiele trafen sie mindestens dreifach, ein Wert, den kein anderes Team in Europas Top-Ligen überbieten kann.