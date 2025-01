Bundesliga heute: Mainz - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 11.01.2025 • 12:25 Uhr 1. Der FSV Mainz 05 empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das Duell gegen den VfL Bochum. Die Mainzer haben neun ihrer zwölf Bundesliga-Begegnungen mit Bochum gewonnen und sind damit gegen keinen anderen Klub bei mindestens fünf Duellen so erfolgreich. Besonders in der MEWA Arena zeigt sich Mainz ungeschlagen gegen die Bochumer, mit fünf Siegen und einem Unentschieden. Diese Statistik dürfte den Gastgebern zusätzliches Selbstvertrauen geben, zumal sie in dieser Saison mit 25 Punkten nach 15 Spielen ihre zweitbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte spielen.

Mainz - Bochum

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein Spieler, der in den letzten Wochen besonders herausstach, ist Paul Nebel. Der Mainzer Offensivspieler erzielte zuletzt beim 3:1-Sieg in Frankfurt seinen zweiten Doppelpack in der Bundesliga. Seit Beginn des 12. Spieltags traf kein anderer Spieler so oft mehrfach wie Nebel, der nur von Leverkusens Patrik Schick übertroffen wird. Seine Form könnte entscheidend sein, um die Bochumer Defensive, die zuletzt beim 2:0 gegen Heidenheim erstmals seit 30 Spielen ohne Gegentor blieb, erneut zu knacken.

Bochums Hoffnung auf einen positiven Trend

Der VfL Bochum hat nach einer langen Durststrecke von 16 sieglosen Bundesliga-Spielen kürzlich seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Historisch gesehen, gelang es den Bochumern jedoch selten, auf einen Sieg einen weiteren folgen zu lassen. Dennoch könnte der jüngste Erfolg gegen Heidenheim, bei dem sie erstmals seit März 2023 wieder eine Weiße Weste behielten, ein Wendepunkt sein. Zudem hat Bochum in den letzten sechs Bundesliga-Spielen nach der Winterpause nicht verloren, was ihnen zusätzlichen Rückenwind geben könnte.

Fehlende Akteure und taktische Disziplin

Mainz muss auf Nadiem Amiri verzichten, der aufgrund eines Platzverweises gesperrt ist. Amiri ist ein entscheidender Spieler für Mainz, insbesondere in der Balleroberung und als Passgeber. Sein Fehlen könnte die Mainzer Spielweise beeinflussen. Beide Teams sind bekannt für ihre körperbetonte Spielweise, was sich in den hohen Foulzahlen widerspiegelt. Bochum führt die Liga mit durchschnittlich 14 Fouls pro Spiel an, dicht gefolgt von Mainz mit 13. Diese Disziplinlosigkeit könnte in einem hart umkämpften Spiel entscheidend werden, insbesondere wenn es um Platzverweise geht.

