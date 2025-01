Bundesliga heute: Union - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 19.01.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den 1. FSV Mainz 05 im Stadion An der Alten Försterei. Die Köpenicker können auf eine beeindruckende Heimserie gegen die Mainzer zurückblicken: In den letzten vier Bundesliga-Heimspielen gegen Mainz ging Union stets als Sieger vom Platz. Diese Serie ist die längste, die Union Berlin gegen einen Gegner im Oberhaus bisher gelang. Nur gegen den SC Freiburg ist Union in der Bundesliga zu Hause noch ungeschlagen, was die Heimstärke der Berliner unterstreicht. Das heutige Spiel bietet Union die Gelegenheit, diese Serie weiter auszubauen und den ersten Heimsieg der Rückrunde zu feiern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Union - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der 1. FSV Mainz 05 muss im heutigen Spiel auf seinen Trainer Bo Henriksen verzichten, der im letzten Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen seinen ersten Platzverweis in der Bundesliga kassierte. Henriksen, der mit einem Punkteschnitt von 1,7 der erfolgreichste Mainzer Trainer in der Bundesliga-Geschichte ist, wird am Seitenrand fehlen. Trotz der Niederlage gegen Leverkusen spielt Mainz mit 28 Punkten eine der besten Saisons seiner Bundesliga-Geschichte. Die Mannschaft hat unter Henriksen noch nie zwei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen, was für die Stabilität und den Erfolg des Teams spricht.

Union Berlin kämpft gegen Negativserie

Union Berlin befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase und ist seit zehn Bundesliga-Spielen sieglos. Diese Serie stellt den eingestellten Vereinsnegativrekord dar, den die Berliner bereits Ende 2023 erreicht hatten. Mit nur 17 Punkten aus 17 Spielen hat Union in dieser Saison bisher weniger Punkte gesammelt als in der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt. Dennoch blieb Union in den letzten drei Rückrundenauftakten ungeschlagen, was Hoffnung auf einen positiven Start in die zweite Saisonhälfte macht. Der heutige Heimvorteil könnte entscheidend sein, um die Negativserie zu durchbrechen.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Ein interessanter Aspekt des heutigen Spiels wird der Umgang mit Standardsituationen sein. Mainz kassierte in dieser Saison neun seiner 21 Gegentore nach Standardsituationen, was den höchsten Anteil in der Liga darstellt. Union Berlin hingegen erzielte sieben seiner 14 Tore nach ruhenden Bällen, ebenfalls ein ligaweiter Höchstwert. Diese Statistik könnte im heutigen Spiel entscheidend sein, da beide Teams in dieser Hinsicht ihre Stärken und Schwächen haben. Mainz-Keeper Robin Zentner, der in der Hinrunde mit 58 Paraden und 39 Klärungsaktionen glänzte, wird gefordert sein, um die Berliner Standards zu entschärfen und seinem Team Stabilität zu verleihen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Union Berlin gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.