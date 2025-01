BVB: Die Hintergründe des Kehl-Deals

Es zog sich wie Kaugummi. Doch bevor die Spekulationen um eine vermeintliche Trennung so richtig hochkochten, brachte die gestrige Vertragsunterzeichnung von Sebastian Kehl Gewissheit. Der Sportdirektor wird zwei zweitere Jahre, mindestens bis Sommer 2027, beim BVB bleiben.

Eindeutiger Vertrauensbeweis des BVB

Die Verlängerung ist ein eindeutiger Vertrauensbeweis von Ricken und dem Verein an den ehemaligen BVB-Kapitän. Und das trotz des Gegenwinds, der ihm in den letzten Wochen und Monaten entgegenschlug.

Die Entscheidung, Ricken und nicht ihn zum Geschäftsführer Sport zu machen, war ein harter Schlag für den 31-maligen deutschen Nationalspieler (zwei Tore). Auch mit der Hinzunahme von Sven Mislintat, den ein starker Charakter auszeichnet und der wohl gerne auch den Posten von Kehl übernommen hätte, wurde er in seiner Position geschwächt.

Kaderplanung? Kehl bekommt Gegenwind

Denn die Verletzungsmisere stellte den BVB-Coach vor Weihnachten vor enormen Problemen. Probleme, die Kehl, so werfen ihm einige Fans und Kritiker vor, schon im Sommer hätte kommen sehen und sich besser darauf einstellen hätte müssen. Der Sportdirektor betonte allerdings immer wieder, dass er großes Vertrauen in den Kader habe.

Ricken stärkte Kehl bei allen Themen stets den Rücken, zurrte die Verantwortlichkeiten nach dem kleinen Machtgerangel mit Mislintat fest und symbolisierte Geschlossenheit. Auch das war in der Vergangenheit nicht immer so. Für Kehl war und ist dieses bedingungslose Vertrauen aber auch klare Voraussetzung für die weitere Zusammenarbeit. Genauso wie die klare Zuteilung von Kompetenzen.

Das sind die Aufgaben von Kehl

Transfers, Beraterthemen, Integration von Talenten und die Kaderzusammenstellung der Profimannschaft werden auch in Zukunft Kehls Kerngeschäft sein. Das letzte Wort wird dabei dennoch Ricken haben. Sven Mislintat (Technischer Direktor mit Schwerpunkt Kaderplanung) darf sich auch in Zukunft mit Einschätzungen einbringen, bleibt dem Sportdirektor dennoch unterstellt.

Auch die öffentliche Präsenz und der Austausch mit Medien, wie beispielsweise in Interviews, werden weiterhin in Kehls, aber auch in Rickens Zuständigkeitsbereich liegen.