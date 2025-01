Erstaunliche Aussagen: Mats Hummels sah BVB-Krise kommen

Der BVB befindet sich in einer schweren Krise. Ex-Spieler Mats Hummels sah diese eigenen Angaben zufolge kommen.

Bei Borussia Dortmund könnte es aktuell kaum schlechter laufen. Sportliche Misserfolge, ein entlassener Trainer, Zoff bei den Bossen. Der BVB steckt in einer tiefen Krise – und Mats Hummels ist alles andere als überrascht.

Der langjährige Führungsspieler, der inzwischen für die AS Rom aufläuft, hatte eigenen Angaben zufolge vor den Problemen gewarnt. „Also manche Dinge sieht man ja auch schon kommen. Manche Themen entwickeln sich nicht in ein paar Wochen, sondern sind schon länger ein Thema“, sagte er im Interview mit RTL/ntv und Sport.de .

So sei die Krise bei den Schwarz-Gelben das Resultat von „Problemen, die vielleicht schon ein bisschen länger existieren. Über die ich auch intern viel gesprochen habe mit den Personen damals“, meinte Hummels weiter.

BVB-Krise schmerzt Hummels

Dass die Borussia in der Bundesliga aktuell nur auf Rang elf liegt, schmerzt den Abwehrspieler sehr. „Es tut weh, vor allem mit meiner Liebe für den Verein, das gerade zu sehen.“

Im vergangenen Sommer hatten die Verantwortlichen den Vertrag mit Hummels nicht verlängert, der Abschied war von Misstönen begleitet - insbesondere die öffentliche Kritik an der Spielidee von Ex-Trainer Edin Terzic kurz vor dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid sorgte für Aufsehen und internen Unmut . Hummels kam in der Folge bei der Roma unter und ist nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen Stammspieler.

„Ich hoffe natürlich, dass das jetzt schnell alles in die richtigen Fahrwasser wieder gerät“, erklärte Hummels in Bezug auf den BVB. So sei dieser ein „Wahnsinnsklub, einer der größten Klubs Europas und der Welt“.