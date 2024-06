Bericht: Hummels muss beim BVB gehen - krasse Details enthüllt!

Grund für die Entscheidung, die sich bereits angedeutet hat , soll Hummels‘ Verhalten gegenüber dem am Donnerstag zurückgetretenen Trainer Edin Terzic gewesen sein. Nach SPORT1 -Informationen wird die Trennung erst in den kommenden Tagen öffentlich gemacht.

Hummels hatte in einem brisanten Interview mit der Sportbild unverkennbare Kritik an Terzic geäußert - und das nur wenige Tage vor dem Finale in der Champions League. Laut der Ruhr Nachrichten hat sich Hummels in dem Interview sogar noch deutlich schärfer geäußert als bisher bekannt. Der Verein gab demnach nicht alle Passagen für die Veröffentlichung frei.

„Unmögliches“ Verhalten von Hummels?

Hummels‘ Zukunft offen

„Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen“, sagte Hummels, der auch angab, Terzic diverse Verbesserungsvorschläge gemacht zu haben.