Hitzlsperger kritisiert Hoeneß-Ansage: "Weiß nicht, ob sich bei Bayern alle gefreut haben"

Der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sieht das Titelversprechen von Uli Hoeneß kritisch. Beim BVB fragt er sich, wie lange Nuri Sahin noch in Ruhe arbeiten kann.

Hoeneß, so die Einschätzung des 42-Jährigen, „will die verloren gegangene Dominanz zurück, und das steht ihm auch zu“. Der Double-Gewinn von Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison habe Hoeneß gekränkt, glaubt Hitzlsperger, „und dann trifft er eben so eine Aussage“.