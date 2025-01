Wirklich kein Bayern-Elfer? Gräfe sieht's völlig anders

Ein Gladbacher Handspiel hat im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern (0:1) für Wirbel gesorgt. Shootingstar Rocco Reitz hatte den Ball nach einem Klärungsversuch von Ko Itakura an die weit erhobenen Arme bekommen, Schiedsrichter Felix Zwayer entschied sich beim Stand von 0:0 aber gegen einen Elfmeter.

„Regelgerecht gepfiffen vom Schiedsrichter, auch wenn die Hand da oben nichts verloren hat“, erklärte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in der Pause bei Sky . „Aber da gibt es eben diese Regel, dass man vom eigenen Mann angeschossen worden ist und der Ball geht nicht zum Tor hin, sondern vom Tor weg.“

Gräfe vs. DFB

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Zwayer rechtfertigt Entscheidung

„Will man so für so eine Situation wirklich einen Strafstoß haben, wo der Ball eigentlich wahrscheinlich 60 Meter aus dem Strafraum geschlagen wird und ein Spieler aus einem Meter noch versucht, rauszukommen aus der Szene, und dann den Ball an die Hände bekommt?“