Musiala oder Wirtz? "Jamal hat vielleicht ein bisschen mehr geleistet als Florian"

In der Bundesliga dagegen duellieren sich beide um die Meisterschaft, immer wieder werden sie verglichen. Ex-DFB-Teamkollege Ilkay Gündogan hat nun verraten, wen von beiden er vorne sieht.

„Jamal hat vielleicht ein bisschen mehr geleistet als Florian, weil er schon ein bisschen länger auf diesem hohen Niveau gespielt hat“, erklärte der 34-Jährige im Podcast TRS . In der Weltklasse sieht der ehemalige Nationalspieler die beiden allerdings noch nicht, sie seien aber „sehr nahe“ dran.

Was Musiala und Wirtz noch fehlt

„Vielleicht sind sie noch nicht so weit, aber sie könnten in kurzer Zeit die Besten der Welt sein. Sie haben die Qualität und das Potenzial dazu“, stellte Gündogan klar. Was zur Weltklasse fehlt? „Ich habe das Gefühl, dass sie sich einfach noch ein bisschen mehr beweisen müssen“, antwortete der City-Star.