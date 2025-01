Ralf Rangnick fällt hartes Urteil über RB Leipzig

Durch das 0:1 gegen Sturm Graz verlor RB Leipzig das siebte von acht Spielen in der Champions League - eine verheerende Bilanz. Auch wenn das Aus in der Vorrunde der Königsklasse schon vorher besiegelt war, gab es für den vorerst letzten internationalen Auftritt noch einmal deutliche Kritik.

„Alleine der Umstand, dass jetzt am Ende Sturm drei Punkte mehr hat als Leipzig, sagt eigentlich schon alles aus“, urteilte der frühere RB-Trainer Ralf Rangnick im österreichischen Canal+ in seiner Rolle als Experte.

Rangnick hat Verdacht zu RB Leipzig

Rangnick sieht die Probleme dabei nicht im Kader: „Diese Mannschaft hat deutlich mehr an Qualität, als was sie im Moment auf den Platz bringt. Das hat sich heute in dem Spiel über fast die gesamte Spielzeit auch wieder gezeigt, dass einiges nicht stimmt.“

Rose: „Ordentlich bis halbgar“

Der RB-Coach kritisiert das unsaubere Spiel seiner Mannschaft und muss sich in der CL am Ende mit Platz 32 zufriedengeben. „Ein Sieg heute hätte uns schon was für die nächsten Wochen geben können. So setzen wir uns selber unter Druck, es ist wieder Dampf auf dem Kessel. Wir schaffen es nicht, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was es heißt, Spiele zu gewinnen. Wenn man sieht, wie unsauber wir sind, wie wenig in der Box bei uns rausspringt, dann ist das einfach zu wenig“ erklärte der 48-Jährige.