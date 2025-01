Ruud van Nistelrooy: Als der HSV die Bundesliga erschütterte

Vor 15 Jahren hat Ruud van Nistelrooy mit seinem Transfer zum Hamburger SV die Bundesliga auf den Kopf gestellt. Was dann folgte werden die Fans der Hanseaten nie vergessen.

Es ist der 23. Januar 2010: Ausgerechnet der Hamburger SV sorgt für einen Transfer, der den deutschen Profifußball in ungeahnte Höhen katapultiert. Kein Geringerer als Ruud van Nistelrooy hat bei den Hanseaten für eineinhalb Jahre unterschrieben.

Der Niederländer machte zwischen 2001 und 2006 für Manchester United in 150 Liga-Spielen 95 Treffer. Bei Real Madrid waren es zwischen 2006 und 2010 in 68 Einsätzen 46 Treffer. In den Niederlanden, England und Spanien wurde er Torschützenkönig.