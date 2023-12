Karim Benzema: Der Tiefpunkt einer Weltkarriere

2022 konnte Karim Benzema noch in der Champions League mit Real Madrid triumphieren. Er gewann den Ballon d‘Or und wurde zum UEFA Fußballer des Jahres gekürt.

In der vergangenen Sommerpause entschied sich der Franzose allerdings, das europäische Rampenlicht zu verlassen und in die Saudi Pro League zu wechseln. Bei Al-Itthiad unterschrieb Benzema einen Vertrag, der ihm 100 Millionen Euro pro Saison einbringen soll.

Sportlich begann mit dem Wechsel jedoch eine Talfahrt, die bis heute anhält. Mittlerweile verspotten ihn sogar die eigenen Fans. Sie nennen den 36-Jährigen nun „Ben-Hazima“, was im Arabischen so viel wie „Sohn der Niederlage“ bedeutet.

Der aktuelle Meister Saudi-Arabiens verlor in der laufenden Saison bereits sechs der bisher 18 Partien - zwei Niederlagen mehr als in der gesamten Meistersaison – und steht lediglich auf dem sechsten Platz, 22 Punkte hinter dem Tabellenführer Al-Hilal.

Streit mit Ex-Trainer als Auslöser der Benzema-Talfahrt?

Bereits im August tauchten erste Berichte auf, dass Espirito Santo dem Vorstand mitgeteilt habe, dass Benzema nicht in seine taktischen Vorstellungen passe und der ehemalige Real-Star ohne seine Zustimmung unter Vertrag genommen wurde .

Benzema und die Probleme mit den Fans

Es hagelte Buhrufe für Benzema und seine Mannschaftskollegen, die von heftiger Kritik in den sozialen Medien begleitet wurden und den Stürmer dazu verleiteten, seinen Instagram-Account zu schließen.

Der beliebte saudische Sportjournalist Walid Al-Faraj erklärte laut talkSport in seiner Show Action Avec Walid : „Die Kluft zwischen Benzema und der Öffentlichkeit wird von Tag zu Tag größer“, und kritisiert: „Er hat es nie geschafft, etwas zu bewegen. Und vor allem gibt er sich keine Mühe.“

Im bisherigen Saisonverlauf kommt der Torjäger wettbewerbsübergreifend auf zwölf Tore und fünf Vorlagen in 20 Pflichtspielen für Al-Itthiad. In der Liga liegt er mit neun Treffern dennoch bereits zehn Tore hinter Top-Torschütze Cristiano Ronaldo und traf an den letzten fünf Spieltagen nur einmal.