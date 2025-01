Sahin zieht die Zügel an – Chance für BVB-Sorgenkind

Manfred Sedlbauer 16.01.2025 • 19:28 Uhr Borussia Dortmund will den Frust der Pleite in Kiel hinter sich lassen und gegen Frankfurt eine Reaktion zeigen. Die zuletzt gezeigte „Nicht-Leistung“ der Mannschaft kann für den einzigen BVB-Lichtblick dabei zur großen Chance werden.

Totgesagte leben länger. So lautet ein bekanntes Sprichwort und traf am Dienstagabend, zumindest für rund 20 Minuten, auf Borussia Dortmund zu. Denn nach einer katastrophalen ersten Halbzeit gegen Holstein Kiel rechnete wohl kaum jemand mit einem Aufbäumen des BVB.

Daran änderte zunächst auch der Seitenwechsel nichts. Wohl aber die Einwechslung eines Dortmunder Sorgenkindes.

Reyna lässt den Krisen-BVB hoffen

Nach knapp einer Stunde (59. Spielminute) brachte Sahin Giovanni Reyna in die Partie. Wenige Sekunden nach der Hereinnahme des US-Amerikaners sorgte Serhou Guirassy für einen von wenigen gefährlichen Abschlüssen. Rund zwölf Minuten später machte es der 22-Jährige selbst deutlich besser: Reyna bekam den Ball in halbrechter Position und versenkte ihn trocken ins lange Eck - ein lang ersehnter Ruck ging durch die Mannschaft.

Sechs Minuten später stellte Jamie Gittens sogar noch den direkten Anschluss her. Trotz alledem nützte es am Ende nichts und der BVB fing sich eine höchst peinliche 2:4-Niederlage gegen den Aufsteiger ein.

Und dennoch: Reyna hauchte dem BVB neues Leben ein. Und das, obwohl er selbst eine alles andere als einfache Zeit hinter sich hat.

BVB-Sorgenkind Reyna mit neuem Rückenwind

„Das Problem bei Gio in der Hinrunde war, dass er sich zweimal an der gleichen Stelle verletzt hat und er sehr wenig Rhythmus hatte. Jetzt kriegt er Rhythmus durch Training und Einsätze und zeigt uns, dass er in die erste Elf will, dass er spielen will. Er ist auf einem sehr guten Weg“, lobte Trainer Nuri Sahin auf der Pressekonferenz auf SPORT1-Nachfrage.

Hartnäckige Leistenprobleme setzten ihn vor Weihnachten lange Zeit außer Gefecht. Dass er überhaupt nochmal beim BVB Fuß fassen würde, stand lange auf der Kippe. Selbst die BVB-Verantwortlichen zweifelten vergangenen Winter an Reyna, der 2019 aus der Akademie von New York City FC zum BVB-Nachwuchs wechselte.

Um Spielpraxis zu erhalten, verliehen die Dortmunder den 31-maligen amerikanischen Nationalspieler (8 Tore) in der Rückrunde nach Nottingham. Doch auch in England wurde es nicht besser. Am Ende seines Gastspiels brachte er es auf lediglich zehn mickrige Einsätze (eine Vorlage), davon nur zwei von Beginn an.

BVB-Trainer Sahin päppelt Reyna auf

Seine Karriere drohte komplett aus den Fugen zu geraten. Doch Sahin päppelte den flexibel einsetzbaren Offensivspieler wieder auf. Trotz seiner schweren Zeit im Ausland hing er sich voll rein und überzeugte Sahin mit seiner Physis und wachsendem Selbstbewusstsein.

Die Folge: Sahin baute wieder auf Reyna. Und tut es nach wie vor. Vor allem jetzt in dieser sportlich prekären Lage könnte endgültig seine Stunde schlagen.

Immerhin hatte Sahin nach der Kiel-Pleite „Konsequenzen“ angekündigt.

„Die Leistung war ehrlich gesagt so schlecht, da kannst du nicht alle elf Spieler auf einmal austauschen. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Wir werden nicht in Aktionismus verfallen, aber klar ist, dass wir eine Reaktion zeigen müssen. Mit welchem Personal auch immer. So eine Leistung können wir nicht bringen“, kritisierte Sahin scharf und verriet, dass er sich Rotations-Gedanken mache. Feststeht: Der BVB-Trainer zieht die Zügel an.

Sahins „Konsequenzen“ lassen Führungsspieler zittern

Schon nach der Partie gegen Leverkusen (2:3) zählte Sahin einige seiner Spieler, von denen er „10 Prozent mehr“ erwartet hätte, deutlich an. Vor allem die Führungsspieler, oder jene, die es sein wollen, ließen ihn auch in Kiel hängen. „Ich habe kaum eine Leistung gesehen, die den Anspruch eines Führungsspielers gerecht wurde“, nahm Sahin kein Blatt vor dem Mund.

Der BVB-Coach macht mit seiner deutlichen Kritik auch nicht vor seinen Lieblingen, wie Julian Brandt, halt und suchte deshalb vor der schweren Partie gegen Frankfurt das Gespräch.

„Jule ist einer von diesen Spielern. Jule ist sich der Lage bewusst und will da anpacken. Er ist auch sehr selbstkritisch mit sich umgegangen. Aber nicht nur Jule. Wir hatten außer Jamie (Gittens; Anm. d. Red.) nur A-Nationalspieler auf dem Platz. Von denen kann ich schon erwarten, dass wir anders auftreten.

Neben Brandt dürfte sich unter anderem auch Serhou Guirassy, Marcel Sabitzer, Gregor Kobel, Emre Can und Julian Ryerson angesprochen fühlen.