Schon Tuchel schwärmte von diesem Bayern-Talent

Beim Testspiel in Salzburg gibt Bayern-Trainer Vincent Kompany auch einigen Talenten eine Chance. Jonathan Asp-Jensen macht mit einem Tor auf sich aufmerksam.

Für Jonathan Asp-Jensen war es ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Am nächsten Dienstag feiert der Däne seinen 19. Geburtstag - und am Montagabend krönte der Youngster seinen Auftritt im Trikot des FC Bayern mit einem Tor zum 6:0-Endstand gegen den FC Red Bull Salzburg .

Der offensive Mittelfeldspieler war in der 63. Minute für den Doppeltorschützen Michael Olise eingewechselt worden und bewies in der 76. Minute seinen Torriecher. Bei einer scharfen Hereingabe von Raphael Guerreiro hielt Asp-Jensen seinen Fuß hin - Salzburgs Keeper Janis Blaswich war machtlos.

Insgesamt fügte sich der Youngster nach seiner Einwechslung gut ein und hatte keine Angst, den Ball zu fordern ( SPORT1 -Note: 2). Fast hätte sich Asp-Jensen in der Nachspielzeit noch mit einem zweiten Treffer belohnt, doch seinen zu zentralen Abschluss entschärfte Blaswich.

Bundesliga-Debüt unter Tuchel

Die Partie in Salzburg war nicht der erste Profieinsatz des jungen Dänen für den FC Bayern. Bereits in der vergangenen Saison feierte Asp-Jensen sein Bundesliga-Debüt. Am vorletzten Spieltag wurde er beim 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg kurz vor Schluss eingewechselt.