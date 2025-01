Transfer offiziell! Dieser Spieler folgt bei Frankfurt auf Marmoush

Wer ist der neue Stürmer der Eintracht?

Mit Wahi kommt ein klassischer Mittelstürmer nach Hessen, der 22-Jährige verfügt über die Erfahrung von zwei U-23-Länderspielen für die Franzosen, absolvierte zuvor bereits 13 Länderspiele in der U21, in denen er drei Tore erzielte.

Besonders aufgefallen ist der Rechtsfuß jedoch noch früher: In der Saison 2016/17 erzielte er sagenhafte 89 Tore in der U14- und U15-Auswahl des Erstligisten SM Caen.

Eintracht Frankfurt: Ekitiké und Wahi stürmen für die Adler

Der gleichaltrige Landsmann, der auch die kamerunische Staatsbürgerschaft besitzt, war vor rund einem Jahr an den Main gewechselt und in dieser Saison bereits in den ersten 17 Ligaspielen an zwölf Toren beteiligt gewesen.