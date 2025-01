Bundesliga-Wechsel fix: "Wollte unbedingt zurück"

Ex-DFB-Stürmer wollte „unbedingt zurück zum FCA“

Laut Sky-Informationen verfügt Augsburg über eine Kaufoption für den Agreifer, die bei acht Millionen Euro liegen soll. Bei seinem Stammverein war Berisha zuletzt außen vor gewesen, nur ein Tor gelang ihm in elf Ligaspielen für die kriselnden Hoffenheimer, in den letzten Wochen schaffte es der Offensivmann nicht mal mehr in den Spieltagskader.

FC Augsburg klärt weitere Personalie

Stattdessen wird der 27-Jährige bis Saisonende an die AS Saint-Étienne weiterverliehen. Beim französischen Ligue-1-Klub war Cardona bereits in der Rückrunde der Saison 2023/24, ebenfalls auf Leihbasis, aktiv. Dabei gelangen dem ehemaligen französischen Juniorennationalspieler 19 Ligatore und zwei weitere in den Playoffs, womit er entscheidend zum Wiederaufstieg des Traditionsklubs beitrug.