Bayern-Boss gibt zu: Tel-Transfer mit "Irrungen und Wirrungen"

Der Abschied vom FC Bayern lief bei Mathys Tel alles andere als rund - räumt auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen ein. Er gibt Einblicke in den kuriosen Transfer am Deadline Day.

Bei der Sportbusiness-Konferenz SpoBis in Hamburg lieferte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern Einblicke in das Hin und Her um das 19 Jahre alte französische Top-Talent.