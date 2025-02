Eine Fehleinschätzung der BVB-Bosse

Borussia Dortmund will Revanche nehmen für die Hinspiel-Pleite gegen Union Berlin. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit einem Ex-Spieler, den der BVB eigentlich gar nicht gehen lassen wollte.

Knapp drei Jahre ist es her, als Tom Rothe in der Bundesliga debütierte. Die Meisterschaft war zu diesem Zeitpunkt (30. Spieltag) schon abgehakt, die Bayern neun Punkte vor dem BVB .

Rothe durfte mit nur 17 Jahren von Beginn an ran und legte einen Traum-Einstand hin. In der 24. Minute brachte er die Dortmunder in Führung und leitete den 6:1-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg ein. Jeder im Stadion war überzeugt: Rothe ist ein Mann für die Zukunft.