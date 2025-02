"Bayern hat eine der spannendsten Torwart-Perspektiven"

Wessels bei Bayern an der Seite von Kahn

Wessels: Für mich gibt es kein allgemeingültiges Mindestalter. Es kommt immer auf den Spieler an. Ich denke, dass Jonas sehr talentiert und mental stark ist, sodass er sich diesen Schritt jetzt zutraut. Wenn man sich das Umfeld, die Trainingsqualität und die Entwicklungsmöglichkeiten in München anschaut, dann kann dieser Schritt ein echter Karrierebooster sein. Klar, Spielpraxis ist sehr wichtig, aber wenn du dich bei Bayern durchsetzt, dann bist du schon auf dem höchsten Level.

„Gibt klaren Plan, der mit Neuer abgestimmt wurde“

Wessels: Natürlich wird Jonas zunächst nicht die Nummer eins sein, aber er trainiert auf höchstem Niveau und kann von den Besten lernen. So wie es kommuniziert wurde, gibt es einen klaren Plan für Jonas, der auch mit Manuel Neuer abgestimmt wurde. Zudem hat er mit Michael Rechner einen Torwarttrainer, den ich sehr schätze. Jonas hat alle Möglichkeiten, sich Schritt für Schritt in München zu etablieren.

Wessels: Alex ist ein herausragender Torwart, das beweist er nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch in Stuttgart und vorher in Monaco. Er hat sich kontinuierlich entwickelt, ist spielerisch stark, extrem reaktionsschnell und hat ein super Stellungsspiel. Ich bin sicher, dass er in den nächsten Jahren eine sehr wichtige Rolle im deutschen Fußball spielen wird.