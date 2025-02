Mislintat-Aus: Die Mitteilung zeigt, wie zerrüttet die Beziehung war

Dennoch holten die BVB-Bosse, allen voran Hans-Joachim Watzke, mit diesem Wissen Mislintat in den Verein. Die Hoffnung war, dass sich die beiden zusammenraufen würden und der Mehrwert an Expertise und neuen Input den Verein voranbringen würde. Doch Ricken beendete dieses Missverständnis nach neun Monaten und fünf Tagen. Wie zerrüttet die Beziehung war, beweist auch die knappe Pressemitteilung des BVB zur Trennung von Mislintat: Kein Wort der Dankbarkeit und guten Wünschen.

Ricken stärkt Kehl in seiner Position

Als Mislintat im Sommer seine Kompetenzen überschritt und gerade in Sachen Kaderplanung Alleingänge wagte, drohte die Situation bereits im Trainingslager in Bad Ragaz zu eskalieren. Ricken ermahnte ihn eindringlich und zurrte die Verantwortlichkeiten noch fester.

Ricken schärft sein Profil

Denn bislang hält nach wie vor Watzke, der die sportliche Gesamtverantwortung bereits im Juni an seinem Nachfolger übergeben hatte, die Zügel fest in der Hand – auch jetzt bei der Suche nach einem geeigneten Trainerkandidaten wird er derjenige sein, der am Ende den Daumen hebt oder senkt.

Ricken schreckt nicht vor Entscheidungen zurück

Klar ist: Ricken will nicht länger nur als BVB-Eigengewächs, als netter Typ, der in Ritterrüstung herumtanzte und die Dortmunder zum Champions-League-Triumph 1997 lupfte, wahrgenommen werden, sondern als das, was er ist: Sport-Chef bei Borussia Dortmund, der nicht vor schwierigen Entscheidungen zurückschreckt und den Laden wieder ohne Rücksicht auf Verluste auf Vordermann bringen will.