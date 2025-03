Außergewöhnlich langer Urlaub für Bayern-Stars

In der Länderspielpause ordnet Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany eine verhältnismäßig lange Pause für die Profis des deutschen Rekordmeisters an. Freuen dürfen sich vor allem die Nicht-Nationalspieler.

In der Länderspielpause ordnet Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany eine verhältnismäßig lange Pause für die Profis des deutschen Rekordmeisters an. Freuen dürfen sich vor allem die Nicht-Nationalspieler.

Nach einer 2:3-Pleite gegen den VfL Bochum und einem 1:1 bei Union Berlin ist der Vorsprung des FC Bayern München auf Verfolger Bayer Leverkusen in Bundesliga auf sechs Punkte geschrumpft.

Trainingspause bis zum 24. März

So soll erst am Montag, den 24. März wieder der Trainingsbetrieb an der Säbener Straße aufgenommen werden. Freuen dürfen sich darüber unter anderem Thomas Müller, Serge Gnabry, Eric Dier, Raphael Guerreiro, Sacha Boey und auch Sven Ulreich.