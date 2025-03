Brisantes Gerücht! Kommt Rangnick doch zum BVB?

Kommt Ralf Rangnick doch noch zu Borussia Dortmund? Österreichs Trainer wird gehandelt - aber in anderer Rolle.

Kommt Ralf Rangnick doch noch zu Borussia Dortmund? Österreichs Trainer wird gehandelt - aber in anderer Rolle.

Der Name Ralf Rangnick geistert einmal mehr durch Dortmund: Der Nationaltrainer Österreichs könnte im Sommer wieder ein ernsthaftes Thema beim BVB werden. Das berichtet die Sport Bild .

Am wahrscheinlichsten wird in dem Bericht eine Verpflichtung Rangnicks als Sportdirektor bezeichnet - was eine Trennung vom aktuellen Sportdirektor Sebastian Kehl zur Folge hätte. Dieser hatte seinen Vertrag erst im Januar verlängert, gilt aber als nicht unumstritten.