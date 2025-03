Bundesliga heute: Bayern - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Bayern München empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Spiel eins nach dem doppelten Verletzungsschock : Der FC Bayern München tritt in der Bundesliga heute zum Heimspiel gegen den FC St. Pauli erstmals ohne die Langzeitverletzten Alphonso Davies und Dayot Upamecano an.

Bayern - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

FC Bayern - FC St. Pauli: Voraussichtliche Aufstellungen:

Beeindruckende Bayern gegen St. Pauli

Bayern geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den FC St. Pauli. In den letzten neun Pflichtspielen gegen die Kiezkicker konnten die Münchner acht Siege verbuchen, einzig im Februar 2002 mussten sie eine Niederlage hinnehmen.

Besonders in der Allianz Arena zeigt sich die Dominanz der Bayern, die in acht Duellen nur einmal verloren haben. Diese historische Überlegenheit könnte den Rekordmeister zusätzlich motivieren, nach zwei sieglosen Bundesliga-Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.