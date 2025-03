Bayern macht das, wozu Kahn längst riet

Der Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Joshua Kimmich geht in die nächste Runde. Die Münchner ziehen ihr Angebot vorerst zurück und setzen damit einen Rat ihres Ex-Bosses in die Tat um.

Der FC Bayern hat das Angebot an Joshua Kimmich zurückgezogen. Das bestätigte Bayerns Sportvorstand Max Eberl SPORT1 nach dem 3:1-Sieg beim VfB Stuttgart: „Es steht in der Öffentlichkeit. Wenn in der Öffentlichkeit die Wahrheit steht, dann ist das so. Wir verhandeln, wir reden - und wir haben noch nie einen Stand gegeben, wie der Verhandlungsstand ist. Wir reden miteinander und genau das ist das Wichtigste.“