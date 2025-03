FC Bayern: Eberl gibt Update zu Müller-Verhandlungen

Müller-Zukunft beim FC Bayern? „Auch das Finanzielle berücksichtigen“

Müller sei eine Ikone des FC Bayern, betonte Eberl weiter: „Es geht um seine Gedanken, wie er sich seine Rolle vorstellt, genauso wie um unsere Gedanken. Und natürlich muss man in so einer Thematik auch immer das Finanzielle berücksichtigen.“

In der vergangenen Woche hatte sich auch Uli Hoeneß eingeschaltet und einem Freifahrtschein für Müller eine Absage erteilt. „Ich glaube schon, dass der FC Bayern und Thomas Müller gemeinsam eine Entscheidung treffen müssen, denn wir sind ja nicht auf dem Basar, wo jeder machen kann, was er will“, stellte der Klub-Patron am SPORT1-Mikrofon klar.