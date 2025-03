Kimmich? Verblüffende Einschätzung zu Bayern-Kader

Noch ist ein Abschied von Joshua Kimmich beim FC Bayern nicht Gewissheit. Und doch stellt sich die Frage, wie das Team ohne ihn aussehen würde. Lothar Matthäus hat dazu eine überraschende These.

In seiner Sky-Kolumne formulierte Matthäus seine überraschende Einschätzung so: „Ich glaube nicht, dass Bayern auf Kimmichs Position nachlegen müsste, denn sie haben fünf Spieler, die in der kommenden Saison auf der Doppelsechs spielen können: Pavlovic, Bischof, Goretzka, Palhinha und auch Laimer.“