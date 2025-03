Plädoyer für neuen Goretzka-Vertrag! Maximale Kehrtwende beim FC Bayern?

Leon Goretzka war beim FC Bayern fast schon außen vor - nun wird sogar über eine Vertragsverlängerung in München geredet.

Leon Goretzka war beim FC Bayern fast schon außen vor - nun wird sogar über eine Vertragsverlängerung in München geredet.

„Wenn man den in Stuttgart gesehen hat - nicht wegen des Tores - sondern wie gierig, wie gallig er Fußball gespielt hat, würde ich mir als Bayern München mal überlegen, ob ich mit Goretzka vielleicht auch verlängern würde“, erklärte der deutsche Rekordnationalspieler bei Sky90 .

Goretzka, dessen Vertrag in München noch bis 2026 läuft, hatte beim 3:1-Erfolg der Münchner in Stuttgart einen Treffer erzielt und in Abwesenheit des verletzten Joshua Kimmich ein starkes Spiel im Zentrum abgeliefert.