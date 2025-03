Kimmich-Poker! Weniger Optionen als gedacht?

Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 appellierte Experte Stefan Effenberg : „Du musst auf die Tube drücken. Irgendwann musst du Klarheit haben, wie du in die nächste Saison gehst und das ist legitim.“ Er empfand er als richtig, wie sich die Bayern verhalten haben.

Zugleich äußerte Effenberg sein Unverständnis darüber, dass Kimmich noch nicht verlängerte: „Ich verstehe es von Seiten des Spielers nicht - ob jetzt eine Million mehr oder zwei macht den Kohl auch nicht mehr fett, darauf darf es nicht ankommen. Du musst sagen: ‚Ich will bei diesem Verein bleiben‘ und dann darf sich das nicht so lange ziehen und das verstehe ich nicht.“

Verlässt der 30-Jährige die Bayern in diesem Sommer, kommt wohl nur ein Wechsel ins Ausland infrage. Dort gibt es einige Optionen, schließlich wäre er ablösefrei zu haben. Vereine, die sich in der Größenordnung von Bayern München bewegen und die Gehaltsforderungen von Kimmich erfüllen können, sind aber wohl an einer Hand abzuzählen.