TV-Experte rudert zurück! Matthäus entschuldigt sich nach RB Leipzig

„Ich habe am Sonntag etwas über RB Leipzig gesagt, für das ich mich gerne entschuldigen möchte. ‚Trümmerhaufen' ist sicher kein Ausdruck, den man in der Einschätzung eines Klubs benutzt, und gehört in diesem Zusammenhang eigentlich nicht zu meinem Wortschatz. Ich würde es anders formulieren: Es gibt viele Baustellen in Leipzig.“