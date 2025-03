Was soll Rangnick bei Bayern machen?

Läuft da etwa doch wieder was zwischen dem FC Bayern und Ralf Rangnick? Rund um die neuen Spekulationen stellt sich die Frage, was Rangnick bei den Münchnern eigentlich machen soll.

Angesichts der jüngsten Berichte aus Österreich klangen Christoph Freunds Worte doch arg nach Schönfärberei. „Grundsätzlich, glaube ich, macht ihm der Job sehr viel Spaß und er fühlt sich wohl in Österreich“, sagte der Sportdirektor des FC Bayern auf SPORT1-Nachfrage auf der PK am Freitag. „Ich glaube, er ist gerade sehr happy in Österreich, auch mit der Mannschaft.“