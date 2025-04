Mittelgroße Katastrophe: Ein schrillendes Alarmsignal für RB

Es lässt sich sehr einfach auf den Punkt bringen: Leipzig hat das Besondere verloren. Was sie über Jahre ausgezeichnet hat, wofür sie standen, das frühzeitige Scouting junger und hochtalentierter Spieler im Ausland sowie Hochgeschwindigkeitsfußball nach Balleroberung, machen und können längst auch andere. Diese Ideen reichen nicht mehr, die so genannte „RB-Schule“, aus der viele Trainer und Verantwortliche stammen, die mal in Salzburg oder später Leipzig gearbeitet hat, ist längst weit verbreitetes Kulturgut.

RB, das ja auch in Österreich den Fußball nicht mehr dominiert, braucht dringend etwas Neues. Einen besonderen Ansatz wieder, für den sie stehen und der sie einzigartig macht. Dass das, was sie liefern, in den letzten Jahren, austauschbar und beliebig ist, ist für die Weltmarke Red Bull, für die sie jede Woche auflaufen, eine mittelgroße Katastrophe. In der Champions League, der wichtigsten Liga des Fußballs, sang- und klanglos nach der Vorrunde auszuscheiden, hat mit den Ansprüchen der Adrenalin-Marke nichts zu tun. „Wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig“, hat Didi Mateschitz, der 2022 verstorbene Red-Bull-Macher, gern gesagt.