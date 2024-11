Denkwürdige Brandrede im TV: "Der macht Salzburg in ganz Europa lächerlich!"

Red Bull Salzburg hat in Leverkusen eine denkwürdige Abreibung kassiert. Mit 5:0 (3:0) kamen die Bullen in der Champions League beim amtierenden Bundesliga-Meister unter die Räder. Schon nach 30 Minuten lag die Mannschaft von Ex-Klopp-Assistent Pepijn Lijnders mit 0:3 in Rückstand.

ÖFB-Legende Andreas Herzog platzte im Rahmen der Sky -Übertragung schließlich der Kragen, sodass er zur Brandrede ausholte. „Wir haben vor dem Spiel - jetzt können wir es ja sagen - eine gespielte Zuversicht gehabt, weil man als Österreicher immer Hoffnung hat, dass sich eine österreichische Mannschaft gut verkauft“, fing der 56-Jährige, der in Deutschland für Bremen und Bayern spielte, an, bevor er mit der Mannschaft abrechnete: „Aber die erste Halbzeit war ein reines Desaster.“

„Intensität - na gar nix! Mentalität - gar nix“

„Der macht Salzburg in ganz Europa lächerlich!“

„Da wird ein Spieler nach zehn Minuten eingetauscht, der Nene Dorgeles, der hat nicht einmal die Stutzen an. Der macht Salzburg in ganz Europa lächerlich! Also das ist ein Wahnsinn“, redete sich Herzog regelrecht in Rage und stellte die Professionalität infrage: „Da heißt es immer nur, unser Traum ist es, in der Champions League zu spielen und dann ist der nicht mal vorbereitet für eine Einwechslung. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist peinlich!“